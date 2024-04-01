В Тюмени стартуют окружные соревнования по спортивному ориентированию

| Фото: Федерация спортивного ориентирования Тюменской области | Фото: Федерация спортивного ориентирования Тюменской области

Чемпионат и первенство по спортивному ориентированию стартуют в Тюменской области 27 апреля. В течение трех дней, по 29 апреля включительно, более 200 участников посоревнуются в трех дисциплинах – "Кросс-спринт", "Кросс-многодневный" и "Кросс-эстафета 2 человека", сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Свое ориентирование на местности, умение читать карту, а также скорость продемонстрируют спортсмены 14-16 лет и старше 21 года из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

В первый соревновательный день ориентировщики встретятся в районе озера Андреевское, а последующие – вблизи деревни Субботино. По словам председателя федерации спортивного ориентирования Тюменской области Леонида Кобелева, кроссовые дисциплины подразумевают состязания на равнинной местности.

"В районе деревни Субботино есть места с плохой видимостью и проходимостью, а также очень много карьеров с водой. Поэтому участникам необходимо будет внимательно читать карту и выбирать правильные пути движения. Если летом некоторые карьеры можно переплыть, то сейчас такой возможности нет", - отметил он.

Тюменские спортсмены, по оценке Леонида Кобелева, готовы к состязаниям. В начале марта они побывали на сборах в Железноводске, где тренировались в горах, а также успели посоревноваться перед окружными стартами.