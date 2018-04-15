В Армизонском районе мошенница оформила кредит на чужое имя

Фото ИА "Тюменская линия"

Армизонские полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве местную жительницу, которая оформила кредит по чужим паспортным данным.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в полицию обратился житель с. Прохорово Армизонского района. Потерпевший рассказал, что используя его персональные данные, неизвестный оформил заем в одной из микрофинансовых организаций на сумму 4 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемую. Ранее судимая за аналогичное преступление 23-летняя жительница села призналась в содеянном. Злоумышленница рассказала, что нашла на улице платежные документы, в которых были указаны паспортные данные потерпевшего. Воспользовавшись этим, она дистанционно оформила заем на чужое имя.

По данному факту дознаватели возбудили уголовное дело.