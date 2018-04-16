Тобольские студенты массово сдают нормы ГТО

vk.com/gto_tobolsk

Более 400 студентов тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева приняли участие в сдаче норм ГТО.

Студенты 1-3 курсов различных факультетов вуза сдавали нормативы в поднимании туловища, прыжке в длину, челночном беге, отжимании, подтягивании, наклоне вперед. Теперь им предстоит сдать нормы ГТО в беговых видах спорта.

Как рассказала руководитель центра тестирования ГТО в Тобольске Светлана Мещерякова, с каждым годом растет число желающих попробовать свои силы в сдаче ГТО.

"В прошлом году нормативы сдавали 3 тысячи 410 тоболяков. Из них на значки сдали 1 тысча 308 горожан. 495 человек получили золотой значок, 474 - серебряный и 339 - бронзовый", - отметила Светлана Мещерякова.

Евгений Новоселов