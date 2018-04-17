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Более девяти миллиардов рублей вложили в благоустройство Тюмени частные инвесторы

09:54 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы администрации Тюмени

Тюменским опытом формирования комфортной городской среды поделился с коллегами из северных округов глава регионального парламента Сергей Корепанов. В режиме видеоконференции на Совете законодателей он рассказал о том, что было сделано в этой сфере в 2017 году и что предстоит сделать в 2018-м.

Сергей Корепанов подчеркнул, что работы во всех городах области в обязательном порядке выполняются с заменой внутридворовых сетей и с учетом соблюдения критериев доступности для маломобильных групп жителей.

Он рассказал, что в 2017 году было благоустроено 59 дворовых территорий и 18 общественных пространств. В 2018 году преобразятся еще 79 дворовых территорий и 29 общественных пространств. Уже построено более 40 км велодорожек, а в будущем их протяженность превысит 195 км.

В конце прошлого года Тюменская область вошла в тройку лидеров среди субъектов РФ благодаря успешной реализации мероприятий по благоустройству дворов и общественных пространств. В январе 2017 года в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялась презентация рейтинга устойчивого развития городов России, в котором Тюмень заняла первое место.

Сергей Корепанов отметил, что при разработке концепций благоустройства и озеленения территорий, создания архитектурно-скульптурных композиций, при приемке выполненных работ проходят встречи с жителями и представителями общественных организаций. С 2013 года успешно работает интернет-портал "Тюмень – наш дом", предназначенный для обратной связи с жителями. Подобные инструменты созданы и в других городах и районах области.

Спикер регионального парламента в числе знаковых благоустроенных объектов назвал набережную Туры, Гилевскую рощу и площадь 400-летия Тюмени. Не оставил без внимания он и вклад инвесторов в формирование комфортной городской среды. Только за четыре последних года частные застройщики благоустроили более тысячи дворов, вложив в эту работу 9,5 млрд рублей, сообщают в пресс-службе Тюменской областной думы.

Соб.инф.

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Теги: благоустройство дворов , Гилевская роща , набережная Туры , облдума , площадь 400-летия Тюмени , Сергей Корепанов , совет законодателей , Тюмень-наш дом

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