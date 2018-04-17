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Тюменская экономика растет за счет обрабатывающих производств

18:05 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Индекс промышленного производства в Тюменской области в марте 2018 года составил 106% к аналогичному периоду прошлого года. По данным Тюменьстата, рост обеспечен в большей части за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 108,8%. Индекс добычи полезных ископаемых - 99,3%.

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 127,4%; компьютеров, электронных и оптических изделий — 143,3%; металлургическом производстве - 173,7%; обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели - 112,7%; производстве стекла и изделий из стекла - 129,9%; производстве кокса и нефтепродуктов -112,7%.

В производстве пищевых продуктов индекс составил 102,9%. Рост получен в сфере переработки мяса и мясной продукции, рыбы, овощей, в выпуске молочной продукции и продуктов мукомольной и крупяной промышленности.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром индекс производства в первый месяц весны составил 105,5%.

Напомним, что 16 апреля в Тобольске состоялся торжественный пуск объектов электроснабжения крупнейшего в стране строящегося нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья. В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, руководители ФСК ЕЭС Андрей Муров и СИБУРа Дмитрий Конов.

Владимир Якушев отметил перспективы тобольской промышленной площадки. "Сырье, которое будет производиться здесь, даст стимул для развития малого и среднего бизнеса. Интерес с их стороны есть, многие предприятия уже движутся в этом направлении. В будущем вокруг крупных нефтехимических комплексов СИБУРа должно появиться достаточное количество небольших производств", -  резюмировал губернатор.

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Теги: Владимир Якушев , инвестиционные проекты , индекс промпроизводства , обрабатывающие производства , СИБУР

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