"Транснефть-Сибирь" подтвердила соответствие международным стандартам основных систем управления

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Инспекционный аудит на соответствие международным стандартам в сфере энергетического менеджмента, экологического менеджмента и управления охраной труда состоялся в АО "Транснефть–Сибирь" 18-19 апреля.

Как сообщает пресс-служба компании, аудитор международной сертификационной компании DQS ежегодно проводит анализ деятельности основных структурных подразделений акционерного общества. В текущем году проверка проходила в Нефтеюганском управлении магистральных нефтепроводов (УМН), в частности, его структурном подразделении – линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Южный Балык", а также в аппарате управления.

Аудитор высоко оценила достигнутые показатели предприятия в области энергоменеджмента, охраны труда и экологической безопасности. В ходе проверки была отмечена как вовлеченность персонала в реализацию программ в данных областях, так и четкое ведение документации. В целях повышения уровня культуры производства, мотивации работников к соблюдению требований охраны труда разработана процедура проведения конкурса "Лучшее подразделение по охране труда", "Дня безопасности труда".

В 2017 году в рамках исполнения программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятие получило существенную экономию энергетических ресурсов, что также способствовало снижению количества выбросов в атмосферу. Таких показателей удалось достичь благодаря повышению КПД насосного оборудования и электродвигателей, оптимизации расходов электроэнергии на собственные нужды, за счет замены светильников на светодиодные.

При реализации экологических программ акционерного общества в 2017 году были построены очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Юган" Нижневартовского УМН и комплекс очистных сооружений, включающий в себя станцию очистки производственно-дождевых сточных вод, станцию обезвоживания осадка и станцию биологической очистки, на ЛПДС "Южный Балык" Нефтеюганского УМН.

По итогам аудита было отмечено, что деятельность и операции, реализуемые в сфере охраны труда, экологической безопасности и энергоэффективности АО "Транснефть-Сибирь", соответствуют политике ПАО "Транснефть" и требованиям международных стандартов.