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Волонтеры вместе с детьми сыграли в "Мафию"

Общество, 15:14 22 мая 2018

фото: ТРОО "Тепло души детям-сиротам"

Волонтеры региональной общественной организации "Тепло души – детям-сиротам" провели сеанс игры в "Мафию" с ребятами, проживающими в доме социальной реабилитации семей и детей "Борки".

Как отмечают волонтеры, встреча прошла хорошо: некоторые воспитанники дома уже знали правила популярной игры, другие — быстро освоились. "Игра "Мафия" развивает общительность, умение понимать собеседника и, напротив, умение скрывать свои мысли и намерения", – сообщили "Вслух.ру" в общественной организации.

Волонтеры бывают в "Борках" практически каждую неделю. Кроме того, они оказывают внимание воспитанникам дома "Сияние Севера", также расположенного на территории области. С ребятами проводят активные игры, занятия по карате, уроки профориентации, а также при поддержке крупных предприятий региона покупают необходимое для занятий и отдыха детей оборудование.

Всех желающих провести время с ребятами волонтеры "Тепло души – детям-сиротам" зовут присоединяться к своей команде. Сделать это можно вступив в группу "ВКонтакте". 

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