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В Новом Уренгое работница свинофермы зарезала своего коллегу

Происшествия, 17:00 23 апреля 2018

Фото следственного комитета РФ

Женщину, подозреваемую в убийстве своего знакомого, осудят в Новом Уренгое.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в жилом вагончике на территории свинофермы рабочие распивали спиртные напитки. В ходе застолья между 44-летним мужчиной и 32-летней женщиной произошла ссора. Подозреваемая ударила мужчину ножом в спину, после чего спрятала нож и легла спать. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Новый Уренгой , убийство

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