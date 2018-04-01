В Новом Уренгое работница свинофермы зарезала своего коллегу

Фото следственного комитета РФ Фото следственного комитета РФ

Женщину, подозреваемую в убийстве своего знакомого, осудят в Новом Уренгое.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в жилом вагончике на территории свинофермы рабочие распивали спиртные напитки. В ходе застолья между 44-летним мужчиной и 32-летней женщиной произошла ссора. Подозреваемая ударила мужчину ножом в спину, после чего спрятала нож и легла спать. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.