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В Надыме женщина избила сожителя до смерти

Происшествия, 13:21 24 апреля 2018

фото СК РФ

44-летняя жительница Надыма подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 

Следствием установлено, 20 апреля между сожителями произошел конфликт. В ответ на замечание сожителя подозреваемая схватила его за одежду и кинула на пол, а затем нанесла мужчине множественные удары ногами по голове и груди. От полученных внутренних повреждений 47-летний потерпевший скончался 21 апреля.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подозреваемая раскаялась и дала чистосердечные показания, подтвердив их в ходе проверки показаний на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЯНАО. 

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# избиение , Надым , сожители

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