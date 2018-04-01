В Надыме женщина избила сожителя до смерти

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44-летняя жительница Надыма подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, 20 апреля между сожителями произошел конфликт. В ответ на замечание сожителя подозреваемая схватила его за одежду и кинула на пол, а затем нанесла мужчине множественные удары ногами по голове и груди. От полученных внутренних повреждений 47-летний потерпевший скончался 21 апреля.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подозреваемая раскаялась и дала чистосердечные показания, подтвердив их в ходе проверки показаний на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЯНАО.