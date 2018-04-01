Трансформации российского человеческого капитала станут темой Губернаторских чтений

Владимир Якушев. Фото ИА "Тюменская линия" Владимир Якушев. Фото ИА "Тюменская линия"

Трансформации российского человеческого капитала станут темой очередных XXXII Губернаторских чтений, которые пройдут в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 25 апреля.

С основным докладом на Губернаторских чтениях выступит профессор факультета экономических наук, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.

В рамках свободного микрофона участники встречи смогут задать основному лектору вопросы.

Содокладчиками основного гостя станут профессор кафедры экономической теории и прикладной экономики ФЭИ Тюм ГУ Марина Гильтман и генеральный директор АО "ТАЛК", финалист - победитель конкурса "Лидеры России" от Тюменской области Максим Скворцов.

Марина Гильтман выступит с докладом на тему "Образование населения Тюменской области как элемент системы формирования человеческого капитала в регионе", Максим Скворцов раскроет тему: "Трансформация: начинаем с себя".

В чтениях принимают участие политики, бизнесмены, ученые и студенты, члены Общественной палаты, журналисты.

Онлайн-трансляция Губернаторских чтений состоится на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и на сайте агентства "Тюменская линия".

Наиболее актуальные и интересные моменты Губернаторских чтений можно прочесть в Твиттере информационного агентства "Тюменская линия". Используя в микроблоге хэштег #чтения72 , читатели смогут в режиме реального времени узнать ключевые моменты доклада Владимира Гимпельсона.

Напомним, что проект "Губернаторские чтения" проходит под патронажем главы Тюменской области Владимира Якушева и представляет серию публичных выступлений ведущих отечественных экономистов, социологов, политологов. В рамках цикла обсуждение наиболее насущных и острых проблем современности, касающихся развития экономики территории, политических процессов.