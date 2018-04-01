Трансформации российского человеческого капитала станут темой Губернаторских чтений
Трансформации российского человеческого капитала станут темой очередных XXXII Губернаторских чтений, которые пройдут в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 25 апреля.
С основным докладом на Губернаторских чтениях выступит профессор факультета экономических наук, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
В рамках свободного микрофона участники встречи смогут задать основному лектору вопросы.
Содокладчиками основного гостя станут профессор кафедры экономической теории и прикладной экономики ФЭИ Тюм ГУ Марина Гильтман и генеральный директор АО "ТАЛК", финалист - победитель конкурса "Лидеры России" от Тюменской области Максим Скворцов.
Марина Гильтман выступит с докладом на тему "Образование населения Тюменской области как элемент системы формирования человеческого капитала в регионе", Максим Скворцов раскроет тему: "Трансформация: начинаем с себя".
В чтениях принимают участие политики, бизнесмены, ученые и студенты, члены Общественной палаты, журналисты.
Онлайн-трансляция Губернаторских чтений состоится на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и на сайте агентства "Тюменская линия".
Наиболее актуальные и интересные моменты Губернаторских чтений можно прочесть в Твиттере информационного агентства "Тюменская линия". Используя в микроблоге хэштег #чтения72 , читатели смогут в режиме реального времени узнать ключевые моменты доклада Владимира Гимпельсона.
Напомним, что проект "Губернаторские чтения" проходит под патронажем главы Тюменской области Владимира Якушева и представляет серию публичных выступлений ведущих отечественных экономистов, социологов, политологов. В рамках цикла обсуждение наиболее насущных и острых проблем современности, касающихся развития экономики территории, политических процессов.