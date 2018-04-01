Тюменская скалолазка завоевала серебро на Кубке мира

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Юлия Каплина в дисциплине "скорость" стала серебряным призером московского этапа Кубка мира по скалолазанию 21-22 апреля.

Тюменская спортсменка уступила победу француженке Анук Жубер.

Всего в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 34 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки. В рамках этапа были разыграны медали в самых зрелищных дисциплинах "боулдеринг" и "скорость".

Тюменские скалолазы - Станислав Кокорин и Александр Шиков - до финала не добрались. Ребята заняли 11 и 14 места соответственно.

Следующий этап пройдет 5-6 мая в китайском Чунцин, сообщает пресс-служба ЦСП72.