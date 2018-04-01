  • 24 апреля 201824.04.2018вторник
  • USD61,7655
    EUR75,7924
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер юго-западный

Тюменская скалолазка завоевала серебро на Кубке мира

Спорт, 17:00 24 апреля 2018

фото ЦСП72

Юлия Каплина в дисциплине "скорость" стала серебряным призером московского этапа Кубка мира по скалолазанию 21-22 апреля.

Тюменская спортсменка уступила победу француженке Анук Жубер. 

Всего в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 34 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки. В рамках этапа были разыграны медали в самых зрелищных дисциплинах "боулдеринг" и "скорость".

Тюменские скалолазы - Станислав Кокорин и Александр Шиков - до финала не добрались. Ребята заняли 11 и 14 места соответственно.

Следующий этап пройдет  5-6 мая в китайском Чунцин, сообщает пресс-служба ЦСП72. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Кубок мира , Москва , скалолазы , Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 24.04.2018Тюменская скалолазка завоевала серебро на Кубке мира
10:05 24.04.2018Тобольский богатырь поднялся по Прямскому взвозу с тяжелым грузом в руках
15:21 23.04.2018Тюменские футболисты одолели "Сибирь"
14:16 23.04.2018Тюменские журналисты сыграли в дартс, настольный теннис и волейбол