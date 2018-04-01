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На Ямале воспитанница детского сада получила перелом

Происшествия, 16:06 25 апреля 2018

фото uvatregion.ru

Шестилетняя девочка получила перелом лучевой кости предплечья в Центре развития ребенка детского сада "Сказка" в Губкинском. 

Прокуратура города установила, летом 2017 года девочка вместе с другими детьми находилась на прогулке на игровой площадке детского сада. Во время игры девочка упала и получила перелом лучевой кости предплечья. Воспитатель детского сада была привлечена к дисциплинарной ответственности.

В феврале суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с руководства детского сада в пользу несовершеннолетней 40 тыс. рублей, сообщает прокуратура Ямала. 

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# девочка , моральный вред , перелом , Ямал

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