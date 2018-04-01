На Ямале воспитанница детского сада получила перелом

фото uvatregion.ru фото uvatregion.ru

Шестилетняя девочка получила перелом лучевой кости предплечья в Центре развития ребенка детского сада "Сказка" в Губкинском.

Прокуратура города установила, летом 2017 года девочка вместе с другими детьми находилась на прогулке на игровой площадке детского сада. Во время игры девочка упала и получила перелом лучевой кости предплечья. Воспитатель детского сада была привлечена к дисциплинарной ответственности.

В феврале суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с руководства детского сада в пользу несовершеннолетней 40 тыс. рублей, сообщает прокуратура Ямала.