Владимир Якушев: у Тюмени и Ямала - общее будущее

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Дружеские отношения между Тюменью и Ямалом становятся крепче с каждым годом. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на торжественном собрании, посвященном презентации социально-информационного проекта "Ямал. Вторая волна освоения", которое прошло в Тюменской филармонии.

"Проект "Ямал. Вторая волна освоения" перешагнул границы Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его принимают Тюмень и Тюменская область. Считаю, что это неслучайно и закономерно. Наши регионы крепко связывает общая история, многие тысячи человеческих судеб и, убежден общее будущее. Эти дружеские отношения становятся с каждым годом все сильнее надежнее", - отметил Владимир Якушев.

Богатая ресурсная база, надежная работа отраслей промышленного производства, целеустремленность и ответственность людей - вот главное, чем Арктический регион выделяется среди других, уверен губернатор Тюменской области.

"Во многом благодаря этим факторам в автономном округе успешно реализуются крупнейших инвестиционные проекты мирового масштаба. Они отвечают современным вызовам, нацелены на будущее. Освоение уникальных месторождений, завод "Ямал СПГ", порт Сабетта, Северный широтный ход и многое, многое другое преображает территорию округа, изменяет жизнь ямальцев. Очень важно, что мы действуем сообща и в общих интересах. Проекты, которые реализуются на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, открывают огромные перспективы и для Тюменской области", - подчеркнул Владимир Якушев.

По его словам, порт Сабетта может быть использован для экспорта на мировой рынок по Северному морскому пути не только сжиженного пригодного газа, но и любой промышленной и сельскохозяйственной продукции, в том числе производимой в Тюменской области и других близлежащих регионов.

"Крупнейшие нефтегазовые проекты, которые реализуются сегодня на Ямале, обеспечивают заказами тюменский машиностроительный комплекс, наши научные и проектные организации. В Ямало-Ненецком округе находят работу выпускники тюменских вузов. В то же время многие выпускники ямальских школ поступают в наши университеты. Тысячи жителей автономного округа, переезжая на Большую землю, выбирают в качестве места жительства Тюмень и соседние муниципалитеты. Сегодня в Тюменской области живут более 9 тысяч ветеранов Ямала. Совместными усилиями мы реализуем для них меры социальной поддержки", - сказал Владимир Якушев.

Глава региона напомнил, что в сотрудничестве с Ямало-Ненецким автономным округом в Тюменской области реализовано немало социально-значимых проектов. В качестве примера Владимир Якушев привел реконструкцию тюменского международного аэропорта "Рощино".

"Аэропорт набирает обороты, объемы пассажирских перевозок ежегодно растут более чем на десять процентов. Мы уже начинаем переговоры о строительстве нового терминала", - сообщил губернатор. Еще один пример эффективного сотрудничества между Тюменской областью и Ямалом - создание в Тюмени Федерального нейрохирургического центра, который стал одним из лучших в России.

"Ямал - земля, которая меня воспитала. На ней живут и работают неравнодушные, инициативные и очень трудолюбивые люди, которые искренне любят свою малую родину и заботятся о ней. Уверен, экономический рост Ямала и впредь будет качественно отражаться на благополучии и благосостоянии не только ямальцев, но и всех россиян. Крупнейшие инвестиционные проекты, которые сконцентрированы сегодня на территории автономного округа - основной драйвер развития всей России", - подчеркнул Владимир Якушев.

В результате успешной реализации проекта "Ямал СПГ" Россия получила возможность поставлять сжиженный природный газ в любую точку мира и, следовательно, перестала зависеть от политической ситуации в иностранных государствах, по территории которых проходят газопроводы, отметил губернатор.

"Это совершенно иная идеология. Это транспортная независимость. Это совершенно новые и очень важные перспективы - как для Ямала, так и для всей России", - подчеркнул глава региона.

Владимир Якушев и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин тепло поблагодарили собравшихся в зале Тюменской филармонии ветеранов-ямальцев за трудовой подвиг.

"О каждом из вас можно написать книгу. Сегодняшним молодым ребятам, которые работают на ямальской земле, важно знать, с чего все начиналось. Вторая волна освоения прошла по всей территории Ямала. Именно вы заложили фундамент для сегодняшних масштабных проектов", - обратился к ветеранам ямальский губернатор.

Отметим, что сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первое место в России по объему инвестиций на душу населения. Этот показатель превышает 2 тыс. рублей. Объем промышленного производства на душу населения превышает 3,4 тыс. рублей. Каждый десятый рубль в российском бюджете - ямальский. За последние семь лет в Ямало-Ненецком автономном округе построено более 1,6 млн кв. метров жилья, 34 детсада на более чем 6 тыс. мест, 13 школ, 44 спортивных объекта, 10 учреждений культуры. Количество многодетных семей на Ямале выросло почти в два раза.

Дмитрий Кобылкин поблагодарил Владимира Якушева за сотрудничество и по просьбе жителей Ямала вручил ему Почетный знак "За сохранение Арктики".

"В 2016 году на Ямал пришла страшная беда - вспышка сибирской язвы. В борьбе с ней принимало участие очень много людей, от президента России до простых солдат. Но самый первый звонок с предложением помощи я получил от Владимира Якушева", - рассказал он.

Принимая награду, губернатор Тюменской области подчеркнул, что в крепкой дружбе тюменцев и ямальцев и заключается общая сила наших регионов, а это помогает справляться с любыми проблемами.

Евгений Бабенко