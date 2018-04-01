Тюменские производители реализовали ямальцам рекордное количество продукции

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

17 тонн продуктов реализовали на ярмарках жителям Надыма и Тарко-Сале тюменские производители 20 и 21 апреля.

Открытие ярмарочного сезона выдалось для тюменских предприятий весьма удачным: в Тарко-Сале реализовано более 80% всей привезенной продукции, в Надыме – около 70%.

Наибольшей популярностью у ямальцев пользовалась мясная продукция – реализовано около 9 тонн. Цельномолочных продуктов, сливочного масла и сыров продано свыше трех тонн. Рыбы – мороженой, копченой, соленой, вяленой, а также пресервов и икры – ямальцы купили более тонны. Дикоросов, меда и прочих продуктов пчеловодства на ярмарках продано почти две тонны.

Следующие остановки тюменцев – в Новом Уренгое и Губкинском, там ярмарки пройдут 4 и 5 мая.