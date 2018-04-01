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Музей семьи императора Николая II привлечет в регион туристов

Губернатор, 11:01 26 апреля 2018

Фото: Тобольский музей-заповедник

2017 и 2018 годы – время музейной революции в Тюменской области. И очередным знаковым событием в культурной жизни региона станет открытие музея семьи императора Николая II в Тобольске.

Такое мнение в эфире программы "Час с губернатором" высказал глава Тюменской области Владимир Якушев. "Это еще один проект, который привлечет туристов в регион. Они будут приезжать в Тюменскую область и посещать в том числе эту площадку", - отметил губернатор.

Торжественное открытие нового культурного объекта в Тобольске пройдет 26 апреля. Новый музей расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и исторически связан с пребыванием в ссылке семьи Николая II с августа 1917 по апрель 1918 годов.

Во время подготовки к открытию музея была проделана большая работа по реставрации, ремонту здания и благоустройству прилегающей территории. Главная задача – сохранить элементы подлинности, по оценке специалистов, была выполнена. Гости музея смогут увидеть лестницы, печи и элементы паркета, относящиеся ко времени пребывания Романовых в Тобольске. Отреставрирован и уникальный предметный ряд, включающий в себя как предметы, принадлежавшие царственным особам, так и произведенные поставщиками императорского двора.

Музей семьи императора Николая II станет центром экскурсионной программы в Тобольске туристического проекта "Императорский маршрут". Его планируется включить в социально-культурное пространство тюменского региона и Российской Федерации в качестве мемориального и общественно-значимого объекта, расширить связи музея и научной общественности с организациями, изучающими историю России и дома Романовых.

Любовь Голышева

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# Владимир Якушев , история , музей , Николай II , Тобольск , Час с губернатором

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