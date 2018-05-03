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Впервые тюменские дошколята выполнят нормативы ГТО

Спорт, 09:10 03 мая 2018

фото департамента по спорту Тюменской области

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди тюменских дошкольных образовательных учреждений пройдет в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского,12) 5 и 6 мая.

По информации организаторов, в нем примут участие около 400 воспитанников из 40 детских садов Тюмени. 

5 мая в 10 часов в фестивале примут участие команды Калининского и Восточного административных округов. 

6 мая в 10 часов к соревнованиям приступят команды Центрального и Ленинского административных округов.

"Преимуществом фестиваля ГТО является то, что нормативы принимаются в течение одного дня на территории одного учреждения. Посещать другие центры детям не придется. В случае успешного выполнения всех нормативов участнику лишь предстоит дождаться в будущем момента вручения знака ГТО соответствующего достоинства. Кроме того, на память о фестивале каждый его участник получит грамоту", – рассказал начальник отдела по реализации ВФСК "ГТО" Тюменского городского многопрофильного центра Андрей Глазов. 

Победители командного первенства в награду получат кубки фестиваля. 

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# ГТО , детский сад , фестиваль

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