Впервые тюменские дошколята выполнят нормативы ГТО

фото департамента по спорту Тюменской области фото департамента по спорту Тюменской области

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди тюменских дошкольных образовательных учреждений пройдет в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского,12) 5 и 6 мая.

По информации организаторов, в нем примут участие около 400 воспитанников из 40 детских садов Тюмени.

5 мая в 10 часов в фестивале примут участие команды Калининского и Восточного административных округов.

6 мая в 10 часов к соревнованиям приступят команды Центрального и Ленинского административных округов.

"Преимуществом фестиваля ГТО является то, что нормативы принимаются в течение одного дня на территории одного учреждения. Посещать другие центры детям не придется. В случае успешного выполнения всех нормативов участнику лишь предстоит дождаться в будущем момента вручения знака ГТО соответствующего достоинства. Кроме того, на память о фестивале каждый его участник получит грамоту", – рассказал начальник отдела по реализации ВФСК "ГТО" Тюменского городского многопрофильного центра Андрей Глазов.

Победители командного первенства в награду получат кубки фестиваля.