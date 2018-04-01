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В торговых центрах Ямала выявлено более шестисот нарушений пожарной безопасности

Происшествия, 16:26 26 апреля 2018

фото МЧС России по Тюменской области

Более 600 нарушений требований пожарной безопасности в торговых и развлекательных центрах выявили сотрудники прокуратуры Ямала в ходе проверки. 

Возбуждено 196 дел об административных правонарушениях, внесено 98 представлений. 

В суды направлено 7 исковых заявлений о запрете эксплуатации объектов, на которых при возникновении пожара имеется опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Помещение батутного центра, расположенное в Ноябрьске, эксплуатировалось с одним эвакуационным выходом, на путях эвакуации для отделки стен и потолков применялись горючие материалы, система автоматической пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии, отсутствовал ручной пожарный извещатель, не разрабатывалась необходимая техническая документация, в том числе планы эвакуации людей при пожаре, персонал центра не проходил обучение по пожарно-техническому минимуму.

В отношении индивидуальных предпринимателей, которые являются собственником и арендатором помещения, вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. 

В Ноябрьске также приостановлена деятельность торгового центра "Русь", в котором располагался детский развлекательный комплекс "Чердак".

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры округа, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. 

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# пожарная безопасность , торговые центры , Ямал

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