Владимир Якушев: музей императорской семьи - жемчужина Тобольска

Открытие музея семьи российского императора Николая II в Тобольске имеет очень серьезное значение для развития туризма в регионе. Об этом заявил губернатор Тюменской области, общаясь с журналистами после экскурсии по музею.

"Древняя столица Сибири обладает очень ценным историческим наследием, которое необходимо использовать, чтобы донести до людей всю правду о нашем прошлом. Посетив музей императорской семьи, я могу сказать, что это жемчужина Тобольска. Уверен, музей будет пользоваться популярностью. Жители и гости города с удовольствием будут приходить сюда, получать новые знания, погружаться в ту историческую атмосферу, которую хранит в себе это старинное здание", - поделился личными впечатлениями Владимир Якушев.

Над созданием интереснейшей музейной экспозиции работала огромная команда профессионалов под руководством председателя наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой. По ее словам, Тобольский музей царской семьи станет одной из опорных точек туристического проекта "Императорский маршрут", который реализуется под эгидой министерства культуры РФ и расскажет о местах ссылки и гибели 17 представителей царской семьи во времена революционного террора 1917-1919 годов

На торжественном собрании, посвященном открытию музея императорской семьи, Владимир Якушев вручил Анне Громовой одну из высших региональных наград - знак "За заслуги перед Тюменской областью". Такую же награду за вклад в создание музея получил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Евгений Бабенко