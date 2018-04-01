Тюменская дзюдоистка стала четырехкратной чемпионкой Европы

Наталья Кузютина/фото ЦОП "Тюмень -дзюдо" Наталья Кузютина/фото ЦОП "Тюмень -дзюдо"

Заслуженный мастер спорта Наталья Кузютина стала четырехкратной чемпионкой Европы по дзюдо.

Спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 52 кг в израильском Тель-Авиве 26 апреля.

В данной категории выступали 24 атлетки. Наталья Кузютина одержала верх в четырех поединках над Аной Перес Бокс из Испании, Аней Стангар из Словении, Эвелиной Тшоп из Швейцарии и в финале над Дистрией Красники из Косово, сообщает ЦОП "Тюмень - дзюдо".