Тюменская дзюдоистка стала четырехкратной чемпионкой Европы
Наталья Кузютина/фото ЦОП "Тюмень -дзюдо"
Заслуженный мастер спорта Наталья Кузютина стала четырехкратной чемпионкой Европы по дзюдо.
Спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 52 кг в израильском Тель-Авиве 26 апреля.
В данной категории выступали 24 атлетки. Наталья Кузютина одержала верх в четырех поединках над Аной Перес Бокс из Испании, Аней Стангар из Словении, Эвелиной Тшоп из Швейцарии и в финале над Дистрией Красники из Косово, сообщает ЦОП "Тюмень - дзюдо".
фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"