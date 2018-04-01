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Тюменская дзюдоистка стала четырехкратной чемпионкой Европы

Спорт, 12:18 27 апреля 2018

Наталья Кузютина/фото ЦОП "Тюмень -дзюдо"

Заслуженный мастер спорта Наталья Кузютина стала четырехкратной чемпионкой Европы по дзюдо.

Спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 52 кг в израильском Тель-Авиве 26 апреля.

В данной категории выступали 24 атлетки. Наталья Кузютина  одержала верх в четырех поединках над Аной Перес Бокс из Испании, Аней Стангар из Словении, Эвелиной Тшоп из Швейцарии и в финале над Дистрией Красники из Косово, сообщает ЦОП "Тюмень - дзюдо". 

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

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# дзюдо , Наталья Кузютина , Тель-Авив

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