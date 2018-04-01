Росавтодор: на объектах ремонта и содержания задействована в основном отечественная техника

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

При эксплуатации, ремонте и содержании федеральных трасс используется около 85% техники российского производства. Об этом сказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт во время Форума российских производителей строительно-дорожной и специализированной техники "ДЕМОСТРОЙ 2018".

По его словам, ежегодно для производства работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения задействовано более 9,2 тыс. единиц дорожно-эксплуатационной техники, в том числе, более 3,8 тыс. комбинированных дорожных машин. А также более 1,3 тыс. автогрейдеров, 75 прицепных грейдеров, 420 роторных снегоочистителей, и другое.

Вместе с тем, доля парка отечественных машин крупнейших российских подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ на объектах дорожного хозяйства федерального значения остается низкой. "Отечественное машиностроение в данном строительном сегменте рынка требует дополнительного развития. Специализированная высокопроизводительная дорожно-строительная техника, а именно асфальтоукладчики, бетоноукладчики и катки импортного производства. Исключением остаются автокраны, автогудронаторы, автозаправщики, автовышки на базе автомобилей "КАМАЗ", которые составляют 95 процентов российского производства", - подчеркнул Роман Старовойт.

По мнению главы Росавтодора, изменить ситуацию смогут дальнейшие научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, серийное производство техники и модернизация производственных мощностей. Это направление уже развивают такие инициативные предприятия, как "КАМАЗ", Группа "ГАЗ", "ЭКСМАШ", "КОМИНВЕСТ-АКМТ" и другие заводы, сообщает пресс-служба Росавтодора.