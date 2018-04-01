Аграрии Тюменской области вышли в поля - в регионе стартовала посевная кампания

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Сельскохозяйственные товаропроизводители Тюменской области приступили к проведению весенних полевых работ.

Первая техника выехала в поле в Казанском районе. Здесь уже начались работы по ранне-весеннему боронованию. К 27 апреля пройдено около полутора тысяч гектаров.

Кроме того, в трех районах региона: Голышмановском, Упоровском и в Заводоуковском городской округ проводится подкормка многолетних трав: внесено минеральных удобрений на площади около трех тысяч гектаров.

Также в Голышмановском районе началось боронование многолетних трав - уже обработано 5 тысяч гектаров.

В целом, все аграрии области готовы к проведению весенних полевых работ. Активно проводятся работы по доведению семян зерновых и зернобобовых культур до посевных кондиций, готовятся минеральные удобрения, завозятся горюче-смазочные материалы, сообщает департамент АПК.