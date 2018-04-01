"Продавай, экспортируй и развивай!"- призывают тюменских предпринимателей

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Форум "День предпринимателя – 2018" соберет руководителей и собственников малых, средних и крупных предприятий Тюменской области в ДК "Нефтяник (ул. Осипенко, 1) 29 мая в 12 часов.

Форум проводит правительство Тюменской области, региональное Инвестиционное агентство совместно с предпринимательскими объединениями региона в рамках празднования Дня российского предпринимательства, сообщает Деловой портал Тюменской области.

Тема форума в 2018 году – "Продаем тюменское!". Его участниками станут представители бизнеса, органов власти, местного самоуправления, общественных организаций, а также российские аналитики и эксперты. С посланием к предпринимательскому сообществу региона обратится Губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Представители бизнеса обсудят современные тренды в продажах, развитие экспортного потенциала тюменских товаропроизводителей и другие актуальные вопросы. Также пройдут тематические площадки, рабочие встречи, выставка-продажа тюменских товаропроизводителей, закупочные сессии.

На выбор бизнесменам предлагают три секции: "Продавай!", "Экспортируй!" и "Развивай!". Спикерами станут представители "ОПОРЫ РОССИИ", департамента экономики Тюменской области, торгово-промышленной палаты региона, областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, "Деловой России".

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации по ссылке. Дополнительная информация по электронной почте dp@iato.ru и по телефонам 60-27-27, 50-76-73.