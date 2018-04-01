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Волейболистки региона поспорят за награды в Тобольске

Спорт, 18:33 27 апреля 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Финал чемпионата Тюменской области по волейболу среди женских команд первой лиги стартует в Тобольске 28 апреля.

За медали поборются четыре коллектива. Кроме команды Тобольска, на площадки выйдут тюменский "Сбербанк", ВК "Тюмень-2" и волейболистки Успенки.

Соревнований пройдут в СК "Центральный". 28 апреля начало игр в 18 часов. 29 апреля игры начнутся в 12 часов. Завершатся соревнования 30 апреля. В этот день поединки начнутся в 10 часов.

Евгений Новоселов

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# волейбол , Тобольск

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