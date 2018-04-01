Владимир Якушев ждет от молодежи креативных идей по благоустройству Тобольска

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Новый филиал мультицентра "Моя территория" в Тобольске оценил губернатор Тюменской области Владимир Якушев 27 апреля.

На этой молодежной площадке открыты коворкинг-зона, конференц-зал, функциональный зал. Здесь уже провели 32 мероприятия, которые посетили более 500 человек.

В выставочной зоне "Моей территории" глава региона осмотрел работы в технике "журнальная живопись" свободного художника Екатерины Карасевой. Девушка планирует проводить в мультицентре бесплатные мастер-классы и знакомить с созданием изображений из нарезок периодики всех желающих.

Во время визита Владимир Якушев пообщался с участниками образовательной программы "Проектная лаборатория" от команды грантового конкурса "Моя идея" и высказал ряд пожеланий.

"Важно, чтобы город менялся к лучшему, причем менялся креативными решениями. Надеюсь, на территории мультицентра вы реализуете большое количество идей по благоустройству города, которые будут интересны, современны, а самое главное – востребованы. Готов поддержать эти идеи и выделить на них губернаторский грант", - отметил Владимир Якушев.

По словам руководителя "Моей территории" в Тобольске Светланы Спеховой, команда мультицентра уже обдумывает варианты облагораживания уличного пространства. Летом в Тобольске пройдет фестиваль культурного проектирования "Морфология улиц", после которого в городе появятся новые стрит-арт-работы от местных художников, сообщает Мультицентр "Моя территория".