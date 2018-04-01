  • 27 апреля 201827.04.2018пятница
  • USD62,6027
    EUR76,1812
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер восточный

Владимир Якушев ждет от молодежи креативных идей по благоустройству Тобольска

Губернатор, 20:01 27 апреля 2018

admtyumen.ru

Новый филиал мультицентра "Моя территория" в Тобольске оценил губернатор Тюменской области Владимир Якушев 27 апреля.

На этой молодежной площадке открыты коворкинг-зона, конференц-зал, функциональный зал.  Здесь уже провели 32 мероприятия, которые посетили более 500 человек. 

В выставочной зоне "Моей территории" глава региона осмотрел работы в технике "журнальная живопись" свободного художника Екатерины Карасевой. Девушка планирует проводить в мультицентре бесплатные мастер-классы и знакомить с созданием изображений из нарезок периодики всех желающих. 

Во время визита Владимир Якушев пообщался с участниками образовательной программы "Проектная лаборатория" от команды грантового конкурса "Моя идея" и высказал ряд пожеланий. 

"Важно, чтобы город менялся к лучшему, причем менялся креативными решениями. Надеюсь, на территории мультицентра вы реализуете большое количество идей по благоустройству города, которые будут интересны, современны, а самое главное – востребованы. Готов поддержать эти идеи и выделить на них губернаторский грант", - отметил Владимир Якушев.

По словам руководителя "Моей территории" в Тобольске Светланы Спеховой, команда мультицентра уже обдумывает варианты облагораживания уличного пространства. Летом в Тобольске пройдет фестиваль культурного проектирования "Морфология улиц", после которого в городе появятся новые стрит-арт-работы от местных художников, сообщает Мультицентр "Моя территория".

admtyumen.ru admtyumen.ru admtyumen.ru admtyumen.ru admtyumen.ru admtyumen.ru admtyumen.ru ﻿

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , Моя территория , мультицентр , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 27.04.2018Владимир Якушев ждет от молодежи креативных идей по благоустройству Тобольска
18:57 27.04.2018В Тюменской области вводится особый противопожарный режим
18:04 27.04.2018Владимир Якушев поблагодарил тюменских геологов за героический труд
16:25 27.04.2018В перспективных районах Тюмени продолжится строительство новых школ