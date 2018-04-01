Стали известны особенности посевной кампании в Армизонском районе

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В Армизонском районе под посевы отдадут более 30 тысяч гектаров. Об этом рассказал первый заместитель главы района Алексей Филиппов.

Сложившаяся структура посева сельскохозяйственных культур связана с тем, что на территории района вершины и склоны грив заняты луговыми степями с черноземно-луговыми почвами. В целом почвенный покров сельскохозяйственных угодий благоприятен для получения устойчивых урожаев, но требует особого ухода.

"Под посев яровых культур все поля были вспаханы еще осенью, а это более тридцати тысяч гектар.Немало усилий было приложено сохранению семенного фонда. Сегодня идет его активная подработка. Однако особой радости у селян нет. Закупочная цена на зерно, значительно ниже, чем в прошлые годы. Основная причина рекордный урожай. В ближайшие месяцы не ожидается и подорожания на него", - отметил он.

Поэтому аграриям, у которых в структуре производства до восьмидесяти процентов занимает яровая пшеница, предстоит пережить нелегкие времена. Но, по мнению первого заместителя главы, армизонцы умеют работать в экстремальных условиях, у многих крестьянско-фермерский стаж более двадцати лет, а урожайность на сложных почвах более двадцати центнеров с гектара.

Как пишет "Тюменская область сегодня", в 2018 году предпочтение отдадут рыночно-выгодным культурам – рапсу, ячменю и овсу.

"Важно не только вырастить полновесный урожай, но и выгодно продать его. В регионе и районе есть рынок сбыта – эффективно развивается животноводство. Организация весеннего посева предъявляет высокие требования к машино-тракторному парку. В зимний период было определено количество узлов и агрегатов подлежащих ремонту и потребность запасных частей на их восстановление", - подчеркнул он.