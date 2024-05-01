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В Тюменском районе посеяли 48 % от плана зерновых и зернобобовых

Экономика, 15:35 28 мая 2024

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

К экватору посевной кампании приближается Тюменский район. Посеяно 48 % от плана зерновых и зернобобовых, 67 % картофеля и 42 % овощей открытого грунта. Львиную долю всех посевных площадей занимают кормовые культуры: однолетние, многолетние травы и кукурузу, сообщает администрация района.

В эти дни культуру высевает АО "Успенское". Предприятие планирует занять 1 тыс. 265 га площадей. Всего в районе планируется засеять кукурузой 2 тыс. 265 га.

Данную культуру после созревания переработают на высокопитательный корм для молочного производства — силос.

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# посевная кампания , Тюменский район

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