В Тюменском районе посеяли 48 % от плана зерновых и зернобобовых

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

К экватору посевной кампании приближается Тюменский район. Посеяно 48 % от плана зерновых и зернобобовых, 67 % картофеля и 42 % овощей открытого грунта. Львиную долю всех посевных площадей занимают кормовые культуры: однолетние, многолетние травы и кукурузу, сообщает администрация района.

В эти дни культуру высевает АО "Успенское". Предприятие планирует занять 1 тыс. 265 га площадей. Всего в районе планируется засеять кукурузой 2 тыс. 265 га.

Данную культуру после созревания переработают на высокопитательный корм для молочного производства — силос.