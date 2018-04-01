Тюменский "Стеклотех" укрепит позиции в Киргизии

Фото www.stekloteh.com Фото www.stekloteh.com

Завод "Стеклотех" собирается закрепиться на рынках Средней Азии и увеличить поставки продукции по России. Об этом сообщила генеральный директор предприятия Елена Острягина.

"Свой профессионализм, качество работы мы уже продемонстрировали, сейчас речь идет о расширении сотрудничества. На сегодня наш стратегический партнер Киргизия. Мы поставляем туда бутылки для шампанского, параллельно ведем переговоры об увеличении ассортимента", - отметила она.

Несмотря на присутствие в сибирском регионе других стеклотарных заводов тюменцы получают новые заказы, в том числе и с Дальнего Востока.