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Тюменский "Стеклотех" укрепит позиции в Киргизии

Экономика, 14:01 29 апреля 2018

Фото www.stekloteh.com

Завод "Стеклотех" собирается закрепиться на рынках Средней Азии и увеличить поставки продукции по России. Об этом сообщила генеральный  директор предприятия Елена Острягина.

"Свой профессионализм, качество работы мы уже продемонстрировали, сейчас речь идет о расширении сотрудничества. На сегодня наш стратегический партнер Киргизия. Мы поставляем туда бутылки для шампанского, параллельно ведем переговоры об увеличении ассортимента", - отметила она. 

Несмотря на присутствие в сибирском регионе других стеклотарных заводов тюменцы получают новые заказы, в том числе и с Дальнего Востока. 

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