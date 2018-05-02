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Федерация хоккея России собрала национальную сборную на ЧМ - 2018

Спорт, 09:04 02 мая 2018

Чемпионат мира по хоккею. Фото с fhr.ru

Штаб сборной России назвал состав национальной команды, которая выступит на чемпионате мира в Дании с 4 по 20 мая. 

Об  этом сообщает Федерация хоккея России. Вратарями сборной стали Василий Кошечкин ("Металлург"), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА). В защите сыграют Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев ("Торонто"), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов ("Металлург"), Никита Трямкин ("Автомобилист"). 

Нападающие национальной сборной стали Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Алексей Бывальцев (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба - "Флорида"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис"), Илья Михеев ("Авангард").

Дополним, ЧМ в 2018 году пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Австрии, Белоруссии, Словакии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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# хоккей , чемпионат мира по хоккею

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