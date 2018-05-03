Два новых детсада откроют в Тюмени в 2018 году

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Cтроительство шести объектов детских дошкольных учреждений ведется в Тюмени. Их суммарная проектная мощность - более 2 тыс. мест.

Как сообщил заместитель губернатора Евгений Заболотный на рабочем совещании, которое провел глава региона Владимир Якушев 3 мая, работы ведутся поэтапно. "В конце 2018 года откроются детские сады в микрорайонах Тюменский-2 и Ново-Патрушево. Возведение еще четырех объектов завершится в 2019 году. Новые дошкольные учреждения появятся в районах Суходолье, Тура, Ямальский-2, 4-ом Заречном. Готова проектная документация на детсады в Тобольске и в селе Исетское, строители начнут возведение объектов в текущем году", - доложил Заболотный.

Участники совещания обсудили перспективные предложения по строительству детских садов, исходя из имеющихся земельных участков. Они предусмотрены в районе Войновки, в микрорайоне Ямальский-1, на Московском тракте. Владимир Якушев дал поручение приступить к подготовке документации с использованием готового проекта и его привязке к местности.

Глава администрации Тюмени Александр Моор проинформировал, что в городе запланирован капитальный ремонт четырех объектов для дошколят. Это корпус школы № 89 по ул. Мельничная, 80; детского сада № 58 по ул. Пржевальского, 52; детского сада № 183, ул. Мурманская, 19 и здания школы № 63, ул. Моторостроителей, 6 кор. 2. Работы планируется завершить в 2019 году. В совокупности они смогут принять еще 1 тыс. 835 детей.