На Ямале продолжаются продуктовые ярмарки тюменских производителей

фото правительства ЯНАО фото правительства ЯНАО

Тюменские предприятия продолжают весенние продуктовые туры по городам Ямала. Двухдневные ярмарки в Новом Уренгое и Губкинском начались 4 мая, сообщает правительство Ямала.

Свою продукцию ямальцам традиционно предлагают 10 известных предприятий Тюменской области: "Тобольский гормолзавод", "Ишимский мясокомбинат", птицефабрика "Пышминская", птицефабрика "Боровская", "Заводоуковский маслозавод" и другие.

В ассортименте представлены свинина, говядина, кролик, птица, субпродукты, копчености и полуфабрикаты; а также молочные продукты, сыры, сливочное масло, мед, продукты пчеловодства, конфеты и чай.

Добавим, открытие ярмарочного сезона тюменцы провели 20 и 21 апреля в Надыме и Тарко-Сале, где реализовали около 17 тонн продуктов. Весенний цикл ярмарок начался более чем удачно – в Надыме было продано почти 70% всей привезенной продукции, в Тарко-Сале – более 80%.

18 и 19 мая тюменцы планируют вернуться в эти города перед уходом на каникулы.

Осенние ярмарки, богатые в том числе уже и свежими урожаями овощей, стартуют на Ямале в начале сентября. Всего в городах округа в 2018 году запланировано 15 торговых мероприятий тюменских производителей, но, как показывает практика, их продукция настолько востребована у северян, что без дополнительных ярмарок не обходится, как правило, их проводят в канун новогодних праздников.