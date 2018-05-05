"Тюменский легион" обыграл уральцев и минчан

фото ХК "Рубин" фото ХК "Рубин"

Со счетом 3:2 хоккейная сборная "Тюменского легиона" 2007 года рождения обыграла по буллитам "СКА-Юность" на международном хоккейном турнире в Дмитрове 4 мая, сообщает ХК "Рубин".

Престижные соревнования собрали 12 клубов из разных регионов России, а также из Белоруссии, Швеции, Чехии и Финляндии.

"Тюменский Легион" оказался в группе "В". Начали сибиряки с поражений, уступив казанскому "Ак Барсу" (3:5) и шведским хоккеистам (1:7).

Но 4 мая подопечные Владимира Емельяненко одержали две победы. Сначала они по буллитам одолели "СКА-Юность" из Екатеринбурга (3:2). Решающий послематчевый бросок нанес Егор Гусев. Он же отличился в основное время. Также ворота уральцев поразил Даниил Токарев.

Затем "Легионеры" были сильнее минского "Динамо" (1:0). Единственную шайб забросил Антон Рубин. На ноль отыграл голкипер сибиряков Федор Кожин.

В последнем поединке групповой стадии тюменцы сразятся с лидером пула – столичным ЦСКА. Затем их ждет стыковой матч с командой из секстета "А", которая займет у себя то же место, что и "Легионеры".