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"Тюменский легион" обыграл уральцев и минчан

Спорт, 12:43 05 мая 2018

фото ХК "Рубин"

Со счетом 3:2 хоккейная сборная "Тюменского легиона" 2007 года рождения обыграла по буллитам "СКА-Юность" на международном хоккейном турнире в Дмитрове 4 мая, сообщает ХК "Рубин".

Престижные соревнования собрали 12 клубов из разных регионов России, а также из Белоруссии, Швеции, Чехии и Финляндии. 

"Тюменский Легион" оказался в группе "В". Начали сибиряки с поражений, уступив казанскому "Ак Барсу" (3:5) и шведским хоккеистам (1:7).

Но 4 мая подопечные Владимира Емельяненко одержали две победы. Сначала они по буллитам одолели "СКА-Юность" из Екатеринбурга (3:2). Решающий послематчевый бросок нанес Егор Гусев. Он же отличился в основное время. Также ворота уральцев поразил Даниил Токарев. 

Затем "Легионеры" были сильнее минского "Динамо" (1:0). Единственную шайб забросил Антон Рубин. На ноль отыграл голкипер сибиряков Федор Кожин. 

В последнем поединке групповой стадии тюменцы сразятся с лидером пула – столичным ЦСКА. Затем их ждет стыковой матч с командой из секстета "А", которая займет у себя то же место, что и "Легионеры".

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# турнир , тюменский легион , хоккей

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