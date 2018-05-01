В Тюмени на экспертном форуме расскажут о закупках

фото Торгово-промышленная палата Тюменской области фото Торгово-промышленная палата Тюменской области

Первый тюменский экспертный форум "Государственные и корпоративные закупки: открытость, конкурентность, эффективность" пройдет в Тюменском государственном университете (ул. 8 Марта, 2/1) 24 мая, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

На форуме своим опытом участия в закупках поделятся представители предпринимательского сообщества, ведущие эксперты.

В программе - работа трех секций: "Участие институтов гражданского общества в развитии конкуренции", "Эффективные и конкурентные закупки для государственных и муниципальных нужд", "Совершенствование корпоративных закупок: тенденции и перспективы".

Необходима предварительная регистрация на электронную почту cekd@tppto.ru, info@tppto.ru или по телефону 399-609.