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В апреле тюменские железнодорожники погрузили более миллиона тонн грузов

Экономика, 12:27 11 мая 2018

фото www.vagonnik.net.ru

На 4% выросла погрузка в тюменском регионе СвЖД в апреле, сообщает РЖД.   

Это более 1 млн тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 4%. Грузооборот вырос на 5% и составил 6 млрд тарифных тонно-км.  

Основную долю в структуре грузооборота занимают нефть и нефтепродукты. В феврале тюменские железнодорожники погрузили 880 тыс. тонн нефтеналивных грузов, что на 3,8% больше уровня аналогичного месяца прошлого года.

Увеличились объемы перевозок  зерна (+165%), химикатов (+12%), лома черных металлов (+25%).

Погрузка  за январь-апрель 2018 года составила более 4 млн тонн, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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# грузы , железная дорога , Тюмень

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