О развитии экспорта в Тюменской области расскажут столичные эксперты
Развитию экспортного потенциала тюменских товаропроизводителей будет посвящена одна из ключевых площадок форума "День предпринимателя – 2018. Продаем тюменское!" - секция "Экспортируй!", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
Форум пройдет в ДК "Нефтяник им. В. И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) 29 мая.
Экспертом секции станет исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин.
Также своим опытом с предпринимателями поделятся старший эксперт по электронной торговле Российского экспортного центра Армен Манукян и генеральный директор компании PAL – официального сервисного партнера торговой площадки Alibaba.com в России Борис Нейман.
На площадке эксперты раскроют темы поддержки экспорта в России, особенности электронной торговли, работы с маркетплейсами, стратегии выстраивания продаж B2B и другие.
Также участникам секции "Экспортируй!" будет представлен анализ существующих и перспективных ниш для тюменских производителей на международных рынках.
Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
Дополнительная информация по телефонам 60 27 27, 50 76 73 и электронной почте.