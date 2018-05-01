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О развитии экспорта в Тюменской области расскажут столичные эксперты

Экономика, 08:23 14 мая 2018

фото Инвестиционное агентство Тюменской области

Развитию экспортного потенциала тюменских товаропроизводителей будет посвящена одна из ключевых площадок форума "День предпринимателя – 2018. Продаем тюменское!" - секция "Экспортируй!", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области. 

Форум пройдет в ДК "Нефтяник им. В. И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) 29 мая.

Экспертом секции станет исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин.

Также своим опытом с предпринимателями поделятся старший эксперт по электронной торговле Российского экспортного центра Армен Манукян и генеральный директор компании PAL – официального сервисного партнера торговой площадки Alibaba.com в России Борис Нейман.

На площадке эксперты раскроют темы поддержки экспорта в России, особенности электронной торговли, работы с маркетплейсами, стратегии выстраивания продаж B2B и другие.

Также участникам секции "Экспортируй!" будет представлен анализ существующих и перспективных ниш для тюменских производителей на международных рынках.

Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Дополнительная информация по телефонам 60 27 27, 50 76 73 и электронной почте.

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# день предпринимателя , Тюменская область , экспорт

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