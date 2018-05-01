Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Фото: fhr.ru Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею одержала четвертую победу на чемпионате мира 2018 в Дании.

Команды Ильи Воробьева одолела сборную Швейцарии со счетом 4:3.

Впервые на чемпионате мира сыграл Никита Гусев, который занял место в первой тройке с Дацюком и Капризовым. Вместо Хафизуллина в защите появился Береглазов. Илья Михеев стал тринадцатым нападающим, а Никита Сошников не попал в заявку. Место в воротах занял Василий Кошечкин.

Уже на второй минуте российская команда могла отличиться, но после рикошета от клюшки Никиты Гусева шайба попала в штангу. Еще через две минуты штанга снова спасла ворота швейцарцев - на сей раз после броска Евгения Дадонова. В середине периода после дальнего выстрела от Никиты Зайцева шайба в третий раз встретилась со штангой ворот. Российская команда владела преимуществом в первые двадцать минут игры, но отличиться так и не смогла.

В самом начале второго периода сборная России все-таки открыла счет в матче. Гусев сделал отличную передачу на Дацюка, у Павла бросок не получился, но Кирилл Капризов был начеку - 1:0. Через четыре минуты швейцарцы получили большинство, которое ювелирным по точности броском реализовал Унтерзандер -1:1. Равновесие продержалось всего минуту. Артем Анисимов поборолся у борта, отдал передачу на Дадонова, который точным броском поразил ворота Берры - 2:1. В конце периода наша команда получила численное преимущество 5х3 и Никита Нестеров отправил третью шайбу в ворота Швейцарии - 3:1.

В третьем периоде наша команда продолжила атаковать и создавать моменты, но на 52-й минуте швейцарцы сумели сократить отставание в счете. После дальнего броска самым расторопным на пятаке оказался Андригетто - 3:2. Сразу же сборная Швейцария создала еще один опасный момент у наших ворот, но здорово сыграл Василий Кошечкин.

На 56-й минуте российская команда забросила четвертую шайбу. Анисимов отдал пас на пятак, где удачно подставил клюшку Михаил Григоренко - 4:2. За две минуты до конца третьего периода швейцарцы получили численное преимущество, заменили вратаря на шестого полевого и забросили третью шайбу в наши ворота - 4:3. За оставшееся время счет так и не изменился.

Сборная России одерживает четвертую победу на чемпионате мира, набрав 13 очков после 5 матчей, сообщает Федерация хоккея России.

Следующий матч подопечные Ильи Воробьева проведут 14 мая. Соперником станет сборная Словакии.