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"Стеклотех" увеличит ассортимент

Экономика, 14:53 13 мая 2018

www.stekloteh.com

Тюменский "Стеклотех" планирует выпуск новых бутылок. Как рассказала генеральный директор завода Елена Острягина, в 2017 году на предприятии была выпущена бутылка с бугельной пробкой.

"Тогда от этой работы отказались многие известные заводы. Мы потратили очень много усилий для изготовления такой бутылки. Заказчик требовал идеального качества, поскольку позиционировал свое продукцию, как премиум-класс. До нашего удачного эксперимента российские заводы не обладали таким опытом, и все производители заказывали бутылку с бугельной пробкой из-за рубежа", - отметила она.

Сейчас "Стеклотех" расширяет географию поставок новой стеклотары - уже налажены поставки в Хакасию.

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