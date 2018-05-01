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В Тобольске поменяют газон на главном стадионе города

Экономика, 15:54 15 мая 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тобольске создана хорошая спортивная инфраструктура. Такое мнение высказал глава города Владимир Мазур в эфире программы "От первого лица". По его словам, практически по всем видам спорта в городе есть необходимые объекты.

"Сейчас стоит вопрос не о наличии каких-то объектов, а в улучшении качества сооружений. Например, футбольный газон на стадионе "Тобол" не меняли 12 лет. За это время прошло множество соревнований не только регионального уровня, но и всероссийского и даже международного. Плюс все городские команды играют и тренируются на одном поле. Логично, что газон износился. С этим согласился и губернатор Владимир Якушев, который пообещал выделить средства на замену", - рассказал Владимир Мазур.

Обновление будет не только в спортивном комплексе "Тобол", но и на других объектах города. Закончился процесс согласования дизайна по реконструкции спортивного комплекса "Молодость". Готовятся проекты по строительству бассейна и парка отдыха и спорта. Планируется строительство еще одного крытого катка. К концу мая ожидается решение по проектной экспертизе ледового сооружения.

Евгений Новоселов

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# реконструкция , стадион , Тобольск

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