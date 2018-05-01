  • 15 мая 201815.05.2018вторник
  • USD61,7684
    EUR73,9430
  • В Тюмени 8..10 С 1 м/с ветер западный

Тюменские депутаты поддержали пятикратное увеличение штрафа за нарушения на ж/д переезде

Политика, 18:05 15 мая 2018

гибдд.рф

Тюменские депутаты поддержали проект федерального закона об усилении административной ответственности за нарушения правил движения через железнодорожный переезд. 

"Мы сегодня рассматривали проект федерального закона об ужесточение ответственности за нарушения при преодолении железнодорожного переезда, - пояснил председатель комитета Фуат Сайфитдинов. - Правительство решило увеличить меру ответственности, и поднять штраф до 5 тысяч рублей. И, наверное, это правильная мера".

Сейчас за это нарушение наказывают штрафом в размере одной тысячи рублей или лишением прав на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение водителю грозит лишение прав на год. Эта  мера ответственности, по оценке специалистов, не соответствует той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.

Увеличить наказание за это нарушение планировалось давно. Количество аварий на железнодорожных переездах, регулируемых и нерегулируемых, растет.

По данным Госавтоинспекции, в 2017 году на железнодорожных переездах произошло 242 ДТП. Это на 17,5% больше, чем в 2016. В них погибло 94 человека. А это уже на 62,1% больше, чем годом ранее. Ранения в них получили 317 человек, что на 23,3% больше, чем в предыдущем году.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госавтоинспекция , железная дорога , облдума , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 15.05.2018Тюменские депутаты поддержали пятикратное увеличение штрафа за нарушения на ж/д переезде
17:10 15.05.2018Школьные автобусы в Тюменской области оснащены проблесковыми маячками
16:05 15.05.2018Тюменские депутаты выступили за ужесточение наказания для пьяных водителей
19:57 11.05.2018Тюменским производителям готовят пакет услуг в сфере экспорта и сбыта продукции