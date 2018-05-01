Тюменские депутаты поддержали пятикратное увеличение штрафа за нарушения на ж/д переезде

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Тюменские депутаты поддержали проект федерального закона об усилении административной ответственности за нарушения правил движения через железнодорожный переезд.

"Мы сегодня рассматривали проект федерального закона об ужесточение ответственности за нарушения при преодолении железнодорожного переезда, - пояснил председатель комитета Фуат Сайфитдинов. - Правительство решило увеличить меру ответственности, и поднять штраф до 5 тысяч рублей. И, наверное, это правильная мера".

Сейчас за это нарушение наказывают штрафом в размере одной тысячи рублей или лишением прав на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение водителю грозит лишение прав на год. Эта мера ответственности, по оценке специалистов, не соответствует той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.

Увеличить наказание за это нарушение планировалось давно. Количество аварий на железнодорожных переездах, регулируемых и нерегулируемых, растет.

По данным Госавтоинспекции, в 2017 году на железнодорожных переездах произошло 242 ДТП. Это на 17,5% больше, чем в 2016. В них погибло 94 человека. А это уже на 62,1% больше, чем годом ранее. Ранения в них получили 317 человек, что на 23,3% больше, чем в предыдущем году.

Борис Олейник