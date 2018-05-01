Российские хоккеисты проиграли шведам и сыграют с канадцами в плей-офф ЧМ

Фото: khl.ru Фото: khl.ru

Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира поражением в матче со сборной Швеции - 1:3, сообщает портал khl.ru.

В этом поединке решалось, кто займет первое место в группа "А". "Тре Крунур" опережали россиян на одно очко (17 против 16), поэтому обеим командам была нужна любая победа. Первое место в группе давало возможность сыграть в четвертьфинале с Данией или Латвией. Второе же место означало встречу с Канадой, уже забронировавшей себе третью позицию в группе В.

В состав сборной России вернулись Сергей Андронов и Динар Хафизуллин, получившие ранее повреждения. Не вышли же на лёд Никита Трямкин и Максим Мамин, из-за травмы ушедший в раздевалку по ходу поединка со Словакией. Место в воротах занял Василий Кошечкин.

Уже на первой минуте едва не возникла потасовка после того, как Илью Михеева толкнули на борт. Она задала тон всему периоду – шведы нервно реагировали на каждый стык и в итоге к исходу второй минуты остались втроем, причем Адам Ларссон получил двойной малый штраф за то, что опасно отмахнулся клюшкой. Россияне воспользовались численным перевесом и разыграли красивую комбинацию. Начал её Павел Дацюк, продолжил Никита Гусев, снабдивший передачей из-за ворот вовремя появившегося там Кирилла Капризова.

Оправившись, шведы начали регулярно тревожить Кошечкина, однако голкипер сборной России был безупречен. Более того, игроки шведской команды продолжали регулярно посещать штрафной бокс. Однако выгоды из этого россияне извлечь не смогли – "Тре Крунур" эффективно разрушали все атаки команды Ильи Воробьева. Последний опасный момент периода возник за три секунды до сирены – тот же Капризов чудом не попал в ворота после ювелирного паса Дацюка.

А вот шведы не были столь расточительны в большинстве и использовали первое же удаление сборной России во втором периоде. Мика Зибанежад бросил от синей линии, Кошечкин, закрытый Рикардом Рокеллем, среагировать не сумел. А на 37-й минуте "Тре Крунур" вышли вперед, и действующие лица со шведской стороны были все те же. Россияне замешкались при выходе из зоны, потеряли шайбу, и Зибанежед, объехав ворота, выложил ее под бросок Рокеллю.

В третьем периоде шведы, грамотно обороняясь, ждали своего шанса в контратаке, и несколько раз лишь мастерство Кошечкина выручало сборную России. За полторы минуты до сирены голкипер россиян поехал на лавку, уступив место лишнему полевому игроку, защитник шведов Маттиас Экхольм решился на бросок через всю площадку и был точен. 3:1 победа шведской команды.

В четвертьфинале 17 мая Россияне сыграют со сборной Канады. В других парах Шведы встретятся с Латвией, Финляндия поборется со Швейцарией, США сразится с Чехией.