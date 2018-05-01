Призер Олимпийских игр Денис Спицов встретился с жителями Заводоуковска

Денис Спицов/фото Федерация лыжных гонок России Денис Спицов/фото Федерация лыжных гонок России

Российский лыжник, трехкратный призер Олимпийских игр Денис Спицов встретился с жителями Заводоуковска 16 мая, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Пообщаться с олимпийским призером пришли воспитанники спортивных секций, школьники округа, их педагоги и пенсионеры.

По мнению призера Олимпийских игр, основу любых достижений в спорте закладывает именно первый наставник. В начале его карьеры большую роль сыграли высокий уровень Заводоуковской лыжной базы и талант первого тренера Евгения Ванюкова.

У Дениса Спицова до сих пор сохраняются дружеские отношения со своим первым наставником.

Евгений Ванюков в очередной раз порадовался за своего воспитанника и открыл их с Денисом ритуал перед соревнованиями: не общаться друг с другом и не высказывать наставлений и пожеланий. Эта необычная традиция сложилась еще в пору ранней юности спортсмена.

Также на встрече всем собравшимся выдалась возможность задать вопрос знаменитому лыжнику. В беседе Денис Спицов рассказал, как он настраивается на соревнования: за день до гонки старается не думать о них.

Поделился, что кумиром в спорте для него является Александр Легков. Вспоминал, что самой большой трудностью на Олимпиаде стало качество снега: как говорят лыжники, снег "не ехал".

Денис Спицов пожелал ребятам ставить перед собой смелые цели и идти к ним, а еще обязательно верить в себя.

Также на мероприятии заводоуковцы, которые успешно выполнили комплекс ГТО, получили золотой значок из рук призера Олимпийских игр 2018 года.

Завершилась встреча общей фотографией и автограф-сессией.