В Тюмени пройдет теннисный турнир, посвященный Дню защиты детей

фото ТГМЦ фото ТГМЦ

Теннисный турнир, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет в Теннисном центре СДЮСШОР № 1 (ул. Николая Федорова, 8) с 19 по 27 мая, сообщает ТГМЦ.

Соревнования будут проходить ежедневно с 9 часов.

Турнир проводится среди юношей и девушек в возрастных группах до 13 лет и до 17 лет. В каждой категории выступят по 32 девушки и юноши.

Соревнования пройдут в одиночном разряде по олимпийской системе с дополнительными турнирами для проигравших в первом туре.