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В Тюмени пройдет теннисный турнир, посвященный Дню защиты детей

Спорт, 10:16 18 мая 2018

фото ТГМЦ

Теннисный турнир, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет в Теннисном центре СДЮСШОР № 1 (ул. Николая Федорова, 8) с 19 по 27 мая, сообщает ТГМЦ. 

Соревнования будут проходить ежедневно с 9 часов.

Турнир проводится среди юношей и девушек в возрастных группах до 13 лет и до 17 лет. В каждой категории выступят по 32 девушки и юноши.

Соревнования пройдут в одиночном разряде по олимпийской системе с дополнительными турнирами для проигравших в первом туре. 

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# День защиты детей , теннис , турнир , Тюмень

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