Банк России: выплата по европротоколу увеличится в два раза

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Банк России утвердил изменения в правила ОСАГО, связанные с совершенствованием процедуры оформления документов о ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Изменения вступают в силу с 1 июня.

По информации Банка России, с этой даты по закону максимальная сумма выплаты по европротоколу будет увеличена в два раза – до 100 тыс. рублей для всех регионов, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где с 2014 года действует безлимитный европротокол.

Другая важная новация: воспользоваться европротоколом можно будет даже при наличии разногласий между участниками ДТП. Для этого обстоятельства аварии необходимо будет зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами.

При этом появляется возможность фиксации данных о ДТП с помощью специального программного обеспечения (ПО) – мобильного приложения. Требования к такому ПО будут установлены Российским союзом автостраховщиков по согласованию с Банком России.

Правила ОСАГО также дополнены положением о том, что в случае оформления европротокола с разногласиями их наличие и суть должны быть указаны в извещении о ДТП, которое заполняется обоими участниками аварии.

Около 30% ДТП оформляется в упрощенном порядке.

По итогам 2017 года общая сумма выплат по европротоколу составила 7,68 млрд рублей.