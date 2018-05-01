Один лесной пожар потушен в Тюменской области

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Один лесной пожар общей площадью 4,7 га возник в Тюменской области за 16 мая. Все пожары ликвидируются в течение дня. Действующих природных пожаров в регионе нет, сообщили обозревателю "Тюменской линии" в областном департаменте лесного комплекса.

В тушении пожаров принимали участие 7 человек и 1 единица техники. Отметим, что с 27 апреля, когда в регионе начался пожароопасный сезон, в Тюменской области произошло уже 40 лесных пожаров общей площадью 357,5 га. Специалисты подчеркивают, что причина большинства природных и лесных пожаров заключается в нарушении правил пожарной безопасности.

Напомним, с 29 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в зависимости от причиненного ущерба влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность.

С начала пожароопасного сезона работники лесничеств совместно с полицией провели 1 тыс. 579 патрульных рейда в лесах региона. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах в соответствии с Административным кодексом РФ и законом Тюменской области оштрафовано 71 человек. Общая сумма штрафов составила 737,5 тыс. рублей.

Долг каждого тюменца, заметившего лесной пожар - сообщить о нем по телефону горячей линии 8-800-100-19-70. Звонок бесплатный. Кроме того, о лесном пожаре можно сообщить, отправив смс-сообщение на короткий номер 3334, добавив перед текстом слово "лес", или воспользоваться мобильным приложением "Берегите лес!", скачать которое можно в App Store и Google Play.

Евгений Бабенко