В Тюмени стартует турнир "Кожаный мяч"

фото ТГМЦ фото ТГМЦ

В Тюмени стартуют ежегодные соревнования по футболу среди любительских команд города "Кожаный мяч", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Эти состязания являются первым этапом в сетке одноименных Всероссийских соревнований.

По традиции футбольные баталии пройдут в два этапа. С 18 по 23 мая - окружные состязания.

С 26 по 28 мая – общегородской финал, который пройдет на стадионе "Строймаш" СДЮСШОР "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а).

За победу будут бороться игроки в трех возрастных группах: юноши 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет.

В 2018 году турнир собрал более 60 дворовых команд Тюмени.

Сильнейшие в своих возрастных группах команды получат путевку на областной этап турнира "Кожаный мяч", который пройдет в июне.