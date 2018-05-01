  • 18 мая 201818.05.2018пятница
  • USD61,8215
    EUR73,0236
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер северный

В Тюмени стартует турнир "Кожаный мяч"

Спорт, 13:13 18 мая 2018

фото ТГМЦ

В Тюмени стартуют ежегодные соревнования по футболу среди любительских команд города "Кожаный мяч", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Эти состязания являются первым этапом в сетке одноименных Всероссийских соревнований.

По традиции футбольные баталии пройдут в два этапа. С 18 по 23 мая  - окружные состязания.

С 26 по 28 мая – общегородской финал, который пройдет на стадионе "Строймаш" СДЮСШОР "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а).

За победу будут бороться игроки в трех возрастных группах: юноши 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет.

В 2018 году турнир собрал более 60 дворовых команд Тюмени.  

Сильнейшие в своих возрастных группах команды получат путевку на областной этап турнира "Кожаный мяч", который пройдет в июне.           

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# турнир , Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:13 18.05.2018В Тюмени стартует турнир "Кожаный мяч"
10:16 18.05.2018В Тюмени пройдет теннисный турнир, посвященный Дню защиты детей
09:43 18.05.2018Турнир по борьбе на поясах корэш стартует в "Юности"
09:21 18.05.2018В Тюмени пройдет фестиваль айкидо