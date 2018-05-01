Команды Швейцарии и Швеции сыграют в финале ЧМ по хоккею

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Сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в финал турнира.

Встреча, которая состоялась 19 мая в Копенгагене, завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарцев. В составе победителей шайбы забросили Тристан Шервей, Грегори Хофманн и Гаэтан Хаас. У канадцев отличились Бо Хорват и Колтон Парайко, пишет РИА Новости.

В финале турнира сборная Швейцарии встретится с командой Швеции, в матче за третье место сыграют канадцы и американцы. Матчи пройдут 20 мая.