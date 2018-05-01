  • 20 мая 201820.05.2018воскресенье
  • USD61,9408
    EUR73,1769
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер юго-западный

Команды Швейцарии и Швеции сыграют в финале ЧМ по хоккею

Спорт, 08:54 20 мая 2018

Фото www.khl.ru

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в финал турнира.

Встреча, которая состоялась 19 мая в Копенгагене, завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарцев. В составе победителей шайбы забросили Тристан Шервей, Грегори Хофманн и Гаэтан Хаас. У канадцев отличились Бо Хорват и Колтон Парайко, пишет РИА Новости.

В финале турнира сборная Швейцарии встретится с командой Швеции, в матче за третье место сыграют канадцы и американцы. Матчи пройдут 20 мая.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:54 20.05.2018Команды Швейцарии и Швеции сыграют в финале ЧМ по хоккею
20:01 18.05.2018Владимир Драчев избран на пост президента Союза биатлонистов России
13:13 18.05.2018В Тюмени стартует турнир "Кожаный мяч"
10:16 18.05.2018В Тюмени пройдет теннисный турнир, посвященный Дню защиты детей