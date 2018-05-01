Новому президенту СБР и его команде предстоит решать не типовые задачи

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Завершившаяся в Тюмени отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) стала, по оценке специалистов, без преувеличения рубежным событием в истории российского биатлона.

Еще до ее начала было очевидно, что новой команде предстоит решать совсем не типовые задачи. "В сезоне 2017-2018 годов, мы получили абсолютно худшие результаты за всю историю российского биатлона, - отмечается на официальном сайте СБР. - Чемпионаты мира и Олимпиада без единой медали и конфликты в национальной команде".

Для выборов главы СБР потребовалось три тура голосования. В результате победу одержал Владимир Драчев, последний в российской биатлонной истории обладатель большого Хрустального глобуса. На его счету серебро и бронза Олимпийских игр, четыре титула чемпиона мира (а всего 11 медалей с мировых чемпионатов), три десятка подиумов на этапах Кубка мира и 15 побед.

Владимир Драчев стал пятым по счету президентом СБР. В 1992 – 1995 годах союз биатлонистов возглавлял Евгений Новиков. В 1995 – 2008 годах - Александр Тихонов. В 2008 – 2014 - Михаил Прохоров. 2014 – 2018 - Александр Кравцов.

Новый президент, по сложившейся уже традиции, приведет с собой новую команду. Специалисты обращают внимание, что так радикально "команда президента" не менялась даже с приходом Прохорова. В составе нынешнего правления не осталось более никого, кто в 1992 году создавал СБР как общественную организацию. Вместе с тем, по оценке экспертов, в нем нет и случайных людей.

Юрий Векшин (Смоленская область) известен тем, что за семь лет ( 2006-2013-й) построил на месте старой позаброшенной базы в Смоленской области современный биатлонный стадион. Федерация биатлона Смоленской области взяла курс на популяризацию биатлона среди детей и подростков, а сама область стала опорным регионом турнира "Снежный снайпер". При подведении итогов сезона 2017/2018 во взрослых, юниорских и юношеских зачетах первенство поделили между собой Тюмень и ХМАО, зато уже в возрастной категории юношей 2001–2002 годов рождения первое место – за Смоленской областью.

Алексей Ермашов (Республика Карелия) уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента СБР. Считает, что недопустимо, когда в Северной Карелии (финский регион, в котором расположен известный всем Контиолахти) проводят Кубки и чемпионаты мира, а собственно в Карелии с большим трудом достраивают хотя бы одну приличную тренировочную базу. База на сегодняшний день построена, и на этом республика останавливаться.

Андрей Левунин (Сахалинская область). Организатор турнира "Кубок Анны Богалий", получивший популярность за минувшие четыре года. Про стремительный рост и развитие биатлона на Сахалине писал официальный сайт СБР.

Виктор Майгуров (ХМАО) – первый вице-президент IBU и главный соперник нового президента СБР на прошедших выборах (уступивший в острой и равной борьбе) вряд ли нуждается в дополнительных представлениях.

Алексей Нуждов (Московская область). Форменный прорыв, который свершил биатлон Московской области с 2015 по 2018 год (особенно биатлон пневматический) не остался незамеченным не только в СБР, но даже в IBU.

Сергей Тарасов (Алтайский край). Олимпийский чемпион, руководитель краевой федерации биатлона, старший тренер сборной Алтайского края по биатлону. Развитие Алтайского края как ключевой точки для восстановления спортсменов – этап в известной степени пройденный, но на этом потенциал его далеко не исчерпан, и олимпийский чемпион и чемпион мира это прекрасно знает.

Сергей Чепиков (Свердловская область). Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону. Первый в истории новой России обладатель Кубка мира по биатлону. Заслуженный мастер спорта СССР (1988). Участник шести Олимпийских игр. Депутат Госдумы. засиделся без "биатлонной нагрузки".

Иван Черезов (Удмуртская Республика). Руководитель биатлона в опорном регионе, Черезов обладает немалым весом и в Концерне "Калашников".

Владимир Якушев (Тюменская область) – человек, сделавший Тюмень мировым биатлонным центром, едва ли нуждается в особых представлениях.

Конечно, все это пока "стартовый состав" для выполнения тяжелейшей работы. Работа начнется уже 21 мая.

Еще в марте Владимир Драчев назвал основные моменты, требующие улучшений СБР: работа с регионами, необходимость повышения роли тренеров, стабилизация подготовки, впоследствии он предложил ввести уголовную ответственность за применение допинга спортсменами.

"Я не сомневаюсь, что поддержка в работе будет практически от всех федераций. Все понимают, что нужны и необходимы перемены, они уже назрели! Мы подошли к той черте, что ниже уже опускаться нельзя", - сказал Драчев в одном из интервью.

Также одной из главных задач нового главы СБР станет работа с Международным союзом биатлонистов (IBU). Сейчас российская организация не полностью восстановлена в правах, а в отношении ряда российских биатлонистов ведутся разбирательства по обвинению в применении допинга.

После избрания Владимир Драчев сообщил, что Виктор Майгуров останется в его команде и продолжит отвечать за международные отношения.

Управлять сборными всех возрастов Драчев намерен доверить бывшему тренеру сборной России Анатолию Хованцеву, которому предложен пост вице-президента СБР. Что касается старших тренеров сборных команд, то их назначение новое правление СБР намерено обсудить уже 21 мая. Сейчас, по словам Драчева, в шорт-лист кандидатов входит 10-12 человек.