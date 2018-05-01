Участники велопарада в Тюмени проедут по памп-треку и попробуют себя в маунтинбайке

Фото: группа "Тюменский велопарад" vk.com Фото: группа "Тюменский велопарад" vk.com

Проехать по участку трассы памп-трек и поучаствовать в мастер-классах по маунтинбайку смогут участники всероссийского велопарада, который пройдет в Тюмени 26 мая.

Для областного центра мероприятие станет третьим по счету и самым масштабным. Касается это не только длины маршрута, но и возможности поучаствовать в разнообразных мероприятиях.

Как рассказал на пресс-конференции председатель федерации велоспорта-шоссе, велоспорта-трек, велоспорта-маунтинбайк Тюменской области Юрий Баранчук, официальный старт параду будет дан в 11 часов на площади перед правительством области. Регистрация участников начнется в 9 часов 30 минут у памятника Ленину.

Пресс-конференция по велопараду в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия". Пресс-конференция по велопараду в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия".

"Участвовать в велопараде смогут тюменцы старше 12 лет. Основные условия – наличие велосипеда и базовых навыков езды, соответствующая форма одежды и шлем, плюс хорошее настроение. При регистрации каждый получит номер-наклейку – так мы наглядно сможем отследить число участников", - рассказал Юрий Баранчук.

Здесь же у здания правительства будет работать палатка здоровья. Желающим измерят давление, рост и вес, а специалисты проконсультируют по вопросам здорового образа жизни.

Маршрут велопарада начнется от площади у здания правительства на ул. Володарская, далее пройдет по улицам Водопроводная – Республики – Перекопская – Полевая – Ямская – Аккумуляторная – Барнаульская и финиширует у одного из входов в экопарк Затюменский. Организаторы отмечают, что строительные работы здесь в самом разгаре, поэтому просят тюменцев отнестись к этому с пониманием. Впрочем, в день мероприятия активные строительные работы в экопарке временно приостановят.

Схема маршрута велопарада. Фото: группа "Тюменский велопарад" vk.com Схема маршрута велопарада. Фото: группа "Тюменский велопарад" vk.com

На месте финиша тюменцев ждет насыщенная программа. В Затюменском и на прилегающей к нему территории можно будет прокатиться по трассе памп-трек. А желающие попробовать себя в маунтинбайке соберутся на расположенном поблизости оз. Цимлянском и прокатятся по трассе первого этапа Кубка города по маунтинбайку, который пройдет там 27 мая.

"Горожане смогут посмотреть, как живет активное сообщество велосипедистов. В Затюменском парке установят часть трассы памп-трек – это серия кочек, изготовленных из фанеры для обучения езде на велосипеде. На велопараде мы презентуем любителям только сегмент этой трассы, а в будущем памп-трек установят в Гилевской роще. Здесь же, в экопарке, пройдут соревнования и мастер-классы, трасса безопасна и прокатиться по ней могут даже дети трех лет, имеющие начальные навыки езды на велосипеде", - рассказал активист велодвижения в Тюмени Михаил Матюхин.

Особое внимание на велопараде уделят и безопасности. Сопровождать колонну будут автомобили скорой помощи и ГИБДД. Помогут в организации и волонтеры.

"Во главе колонны сформируют бригаду волонтеров, которая задаст темп и структуру движения. Всех участников выстроят в шеренги по 12 человек. Замыкать велопарад будут специально подготовленные велосипедисты", - рассказал начальник отдела по спорту городского департамента по спорту и молодежной политике Андрей Колычев.

Он подчеркнул, что велопарад - это не соревнование и обгонять здесь не нужно. На перекрестках регулировать потоки велосипедистов и пешеходов будут контролеры-распределители. А для прибывших на велопарад организованных групп предусмотрены парковки – на участке ул. Володарского от Орджоникидзе в сторону Профсоюзной, и в районе лыжной базы ТюмГУ.

Специалисты ГИБДД рекомендуют велосипедистам не забывать о правилах дорожного движения и при движении к месту старта и при возвращении из экопарка.

Любовь Голышева