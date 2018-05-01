Сергей Сарычев поручил главам муниципалитетов оперативно ликвидировать последствия урагана

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Шквалистый ветер скоростью до 27 м\с, который обрушился на несколько муниципалитетов Тюменской области 20 мая, нарушил электроснабжение в 54 населенных пунктах, повалил множество деревьев, повредил кровли зданий, от стихии пострадали 39 человек, пять из них до сих пор остаются в больнице.

Вице-губернатор Сергей Сарычев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 21 мая поручил главам муниципалитетов в максимально короткие сроки закончить очистку территорий от поваленных деревьев, веток, мусора, а департаменту здравоохранения уделить особое внимание пострадавшим, оказать им необходимую помощь.

В заседании приняли участие представители МЧС, правоохранительных органов, территориальных управлений федеральных ведомств, структурных подразделений региональных органов исполнительной власти.

Вице-губернатор подчеркнул, что все последствия устранялись оперативно и в основном уже ликвидированы. До конца дня электроснабжение будет восстановлено в Тюменском районе.

Сергей Сарычев сделал акцент на несвоевременности оповещения жителей. "Ветер застал людей врасплох. Земляки справедливо высказывают упреки, что если бы ответственные службы оповестили граждан хотя бы за час, то такого числа пострадавших, вероятнее всего, не было бы. Многие остались бы дома. Почему не было спрогнозировало штормовое предупреждение?" – задал вопрос вице-губернатор и указал на существующие проблемы в алгоритме взаимодействия между Гидрометеоцентром, МЧС и муниципальными органами власти. Сергей Сарычев поручил пересмотреть действующий алгоритм передачи информации и составления прогнозов о возможных ЧС, выстроить более плотное взаимодействие с местными органами власти, чтобы таких проблем было меньше.

На совещании рассмотрели и другие актуальные вопросы: готовность к пожароопасному сезону и обеспечение безопасности людей на водных объектах в навигационный и купальный периоды. В отношении последней темы специалисты МЧС отметили положительный опыт областной столицы по организации патрулирования на водных объектах в жаркие выходные дни и устройству спасательных постов. Предложено тиражировать эту практику и в других муниципалитетах.