Банк России выпускает банкноту к чемпионату мира по футболу

фото Банка России фото Банка России

Памятная банкнота номиналом 100 рублей посвящена чемпионату мира по футболу FIFA 2018, сообщает Банк России.

Банкнота вводится в обращение 22 мая. Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.

Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких, как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола.

На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней ее части.

Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках.

В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема чемпионата мира по футболу FIFA 2018.