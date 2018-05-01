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Банк России выпускает банкноту к чемпионату мира по футболу

Экономика, 16:41 22 мая 2018

фото Банка России

Памятная банкнота номиналом 100 рублей посвящена чемпионату мира по футболу FIFA 2018, сообщает Банк России

Банкнота вводится в обращение 22 мая. Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.

Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких, как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола.

На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней ее части.

Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках.

В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

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# Банк России , банкноты , чемпионат мира по футболу

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