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Упоровские хлеборобы более чем в полтора раза перевыполнили суточную норму посевных работ 

Экономика, 17:47 22 мая 2018

mcx.ru

Более чем в полтора раза перекрыли суточную норму посева зерновых и зернобобовых культур земледельцы Упоровского района по данным на 22 мая. При плане 3,3 тыс. га, они засеяли 5,1 тыс. га пашни. 

Такие данные привели в департаменте АПК Тюменской области. Ударно работают и хлеборобы Голышмановского района, засеявшие за минувшие сутки 3,1 тыс. га при плане 2,4, что составило 130%.

В Заводоуковском районе посевные работы проведены на 4,6 тыс. га, при плане 3,5 тыс. га (132 %), в Ишимском - 5 тыс. га при плане  3,9 тыс. га(130%). Превысили суточную норму и хозяйства Юргинского  района (106%), Армизонского и Аромашевского  - по 102%, Викуловского - 103%, Сорокинского – 106%.

В целом по области за минувшие сутки засеяно 43,5 тыс. га при плане 42,9, что составило 101%. Это позволило значительно сократить отставание посевных работ от графика, вызванное неблагоприятными природно-климатическими условиями. При плане 845,8 тыс. га, на 22 мая засеяно 271,4 тыс га, что составило 32%.

В 2017 году на эту дату было засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами 512,5 тыс га при плане 861,8 тыс. га – 59%. 

Борис Олейник

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# АПК , посевная кампания

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